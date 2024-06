Università di Bologna terza nella classifica delle migliori d’Italia | graduatoria e facoltà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – L’disi conferma ancora una volta tra le. Stando a un’analisipiù autorevoli classifiche universitarie i cui risultati sono stati pubblicati dalla piattaforma di apprendimento Preply, la quale ha esaminato le classifiche accademiche di U.S. News in collaborazione con l'istituto di analisi Clarivate, sono stati analizzati i dieci corsi di laurea più popolari nelle principali città universitarie italiane. Tra lecittà universitarie per i corsi di laurea più popolari l’ateneo felsineo si piazza al secondo posto per ladi Medicina, con un punteggio di 9.7 su 10, preceduta solo dall’di Milano. Secondo posto sul podio anche per le Scienze Sociali, dovesi colloca sempre al secondo posto, preceduta dalla Sapienza a Roma e per ladi Informatica, doveè seconda solo a Trento.