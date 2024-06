Una discarica abusiva nella cava che doveva bonificare | arrestato imprenditore a Napoli è accusato di disastro ambientale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’Bruno Sandone, 49 anni, è statoe messo ai domiciliari dalla Polizia Locale diin quanto responsabile di non aver avviato la bonifica di una ex, nonostante fosse incaricato del compito da almeno cinque anni. Al contrario, vi ha realizzato unasversando nel parco metropolitano fra le colline della città tra le 200mila e le 250mila tonte di rifiuti, tra cui anche amianto frantumato. Le accuse sono di inquinamento e. L’uomo era già stato rinviato a giudizio per l’omessa bonifica della cosiddetta “Suarez” e, nei suoi confronti, era già stato eseguito il sequestro di tre milioni di euro per non aver avviato tali procedure. “Tale condotta avrebbe contribuito ad alterare l’equilibrio naturale del sito in esame, rimediabile solo con interventi particolarmente onerosi ed eccezionali, determinando una significativa offesa alla pubblica incolumità per via dell’inquinamento dell’area e dell’esposizione al pericolo di un numero considerevole di persone, trattandosi di zona densamente urbanizzata”, si legge in comunicato congiunto delle forze dell’ordine.