Trasporti Roma – L’Ass Patanè | Approvato il progetto definitivo e quadro economico tranvia Verano-Tiburtina

(Di lunedì 3 giugno 2024) “La Commissaria Straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato un’ordinanza con la quale vieneile ildel Collegamentorio tra Piazzale dele Piazzale della Stazione”: lo dichiaraessore alla Mobilità diCapitale Eugenio. “Dopo l’intesa con la Regione Lazio per l’approvazione deldella– aggiunge– e l’ordinanza della Commissaria di Governo, ora siamo pronti per l’indizione della gara per la realizzazione di un’opera che consentirà un rapido collegamento di superficie con la Stazionee con la Metro B e la cucitura tra le direttrici, da un lato, di viale Regina Margherita e, dall’altro, con Prenestina–Porta Maggiore e Aventino-San Giovanni-Porta Maggiore”.