Terza categoria Deciso l’ultimo atto dei playoff La finale è Dallas Romagnano-Attuoni Avenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)3 Gragnolese 1: Tovani, Mazzolini, Pappagallo, Babboni, Rossi, Busnelli, Pezzica, Andreani (59’ Borelli), Lucetti (77’ Guadagni), Da Pozzo, Orlandi. A disp. Fialdini, Ambrosi, Bianchini, Rossi, Dell’Amico, Del Punta, Giuliani, Guidelli. All. Tinfena. GRAGNOLESE: Gerali, Pigoni, Borghetti (69’ Simonelli), Fregosi (56’ Bondi), Lombardi, Reburati Marco (73’ Guelfi), Perini, Chelotti (46’ Mazzone), Ballerini (78’ Ferrari), Rosaia, Tedeschi. A disp. Bacchi, Bondi, Bertolini, Giannuzzi, Lombardi Mirco. All. Grandetti. Arbitro: Fatticcioni di Carrara. Marcatori: 19’ Borghetti (G), 56’ e 67’ Busnelli (A), 84’ Pezzica (A). FOSSONE – Si pronosticava un match dal gol facile e i gol ci sono stati a esaltazione della forza d’urto dell’che rimandando battuta (3-1) la Gragnolese si è spianato la via alladeidi