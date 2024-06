Stasera in tv per la prima volta il film che ha lanciato la carriera di Paul Mescal candidato agli Oscar | perché vedere Aftersun

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un piccolo grande caso. Questo è stato nel 2022, anno della sua uscita,. Una pellicola indipendente che ha reso il suo protagonista,, un divo di Hollywood dalla sera alla mattina. Grazie a una meritata quanto inaspettata nominationin tvdi Charlotte Wells va in onda per lain chiaro alle 21.15 su Cielo. Unda non perdere. Delicato e dolceamaro. Che racconta il legame speciale tra un padre e una figlia. Quando lei è piccola e poi quando lei è adulta. La trama di “” Fine Anni 90, Turchia. L’undicenne scozzese Sophie (una bravissima Frankie Corio, al suo esordio assoluto) e il giovane padre separato Calum () passano le loro vacanze in un resort che ha decisamente visto giorni migliori, ma felici di passare del tempo insieme.