Rinnovo Kvara il Napoli prepara un grosso aumento | c’è un piano B

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il futuro di Khvichatskhelia continua ad essere incerto. Intanto in casaproseguono i lavori per il, con ilB pronto in caso di cessione. L’attesa in casaè tutta per Antonio Conte, con il tecnico salentino atteso in città nel corso dei prossimi giorni. Intanto il DS Manna è al lavoro su più fronti, soprattutto su quello riguardante Khvichatskhelia. L’intenzione degli azzurri è quello di rinnovare e blindare il contratto del georgiano ed evitare la cessione. Nel caso in cui ci sarà la cessione ditskhelia, gli azzurri avrebbero già individuato ilB., siilpertskhelia: intanto è pronto ilB Dopo aver chiuso tutti gli accordi con Antonio Conte, il focus delè passato immediatamente a Khvichatskhelia.