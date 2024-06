Riflessologia Plantare Energizzante – cura e benessere

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 3 giugno 2024) Di sicuro parlare dinon è un’esagerazione visto che si parla di una disciplina che non a caso ha guadagnato molto popolarità negli ultimi anni, in quanto metodo naturale che serve per promuovere l’equilibrio energetico e ildel corpo. Si tratta di una pratica che affronta le sue radici nelle tradizioni mediche di varie culture partendo dall’antica Egitto e arrivando fino alla Cina. Come dicevamo negli ultimi tempi è stata sempre più apprezzata, proprio perché si focalizza sul fatto di stabilire l’energia vitale, alleviando lo stress di chi ci si sottopone migliorando la qualità della sua vita. Ecco perché in questo articolo vogliamo vedere quali sono i principi fondamentali di questa disciplina, andando anche a capire quali sono le tecniche principali utilizzate da un riflessologo esperto.