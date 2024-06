Produttività e competenze Il lavoro scommette sull’IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) CHI HA PAURA dell’Intelligenza Artificiale? Pochi. Almeno sul, una delle dimensioni sociali in cui l’introduzione di sistemi di IA sta generando maggiori trasformazioni. Diversamente dai cambiamenti tecnologici avvenuti nel passato, l’IA presenta tratti del tutto peculiari: espande in modo significativo la gamma di attività che può essere automatizzata, interessando anche quelle di carattere cognitivo, e si pone come "innovazione in grado di apportare evidenti benefici, a partire dalla creazione di nuovee opportunità occupazionali". La pensa così un campione qualificato di intervistati (rappresentanti delle istituzioni, dell’università, del mondo della ricerca, delle parti sociali e del) protagonisti dell’indagine promossa dalla Fondazione Studi Consulenti del, convinti, nel 66,7% dei casi, che gli strumenti tecnologici avanzati favoriranno "l’aumento della, con possibili ricadute positive anche sui livelli salariali (47%) e sulla qualità dell’occupazione (45,3%).