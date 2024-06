Picchiata e sfregiata al volto sotto casa | condannato a 9 anni l’ex fidanzato | Fu il mandante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Emiliano Laurini fu “il” della spedizione punitiva controfidanzata Martina Mucci,in un agguatosua nel febbraio 2023. Così ha stabilito il Tribunale di Prato che, accogliendo l’ipotesi della procura, hail buttafuori 42enne con rito abbreviato a 9di reclusione per i reati di sfregio, lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia (quest’ultima accusa si riferisce al periodo in cui la coppia conviveva). Laurini si trova nel carcere di Sollicciano (Firenze) da più di un anno e, secondo quanto disposto dal giudice Marco Malerba, potrà scontare la pena agli arresti domiciliari nelladi suo padre, nel sud della Toscana. Mucci, all’epoca 29enne, secondo la procura, fu sorpresa alle 2 di nottela sua abitazione da due aggressori, che la sfregiarono inin modo permanente e cercarono anche di rasarla a zero.