Pagelle semifinale Isola dei Famosi | puntata senza dinamiche Aras del tutto inutile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ladell’deisi è svolta, stancamente, domenica 2 giugno. Unanella quale non è successo praticamente nulla, se non la nomina dei naufraghi finalisti del surviving show condotto da Vladimir Luxuria e le ultime nomination. Ecco ledelladell’dei2024. La finale del programma si svolgerà mercoledì 5 giugno, ovvero fra soli tre giorni. Il momento aperitivo: voto Che disagio. Alvina certamente non ne era a conoscenza, no. “Cosa ti manca di più sull’?” è la domanda di Vladimir Luxuria. “L’aperitivo” risponde Alvina Verecondi Scortecci. Certo, risposta sincerissima. A chi non verrebbe in mente? Alvina scambiata per alcolista neanche tanto anonima. Ma ce n’era proprio così tanto bisogno? Spoiler: manco per sogno.