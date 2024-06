Napoli trattativa serrata e contropartita super | è lui il primo colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilè pronto a chiudere il: Manna è al lavoro ed ha anche l’asso nella manica pronto da giocare Illavora per rinforzare la squadra della prossima stagione. L’allenatore è ormai definito: sarà Antonio Conte il tecnico degli azzurri. bisognerà aspettare, però, ancora qualche giorno per l’annuncio ufficiale e la presentazione seguente. Il tecnico non è a, come pure era circolato stamattina, ed arriverà in città solo a ridosso della data x al momento sconosciuta.serrta per il(Ansa Foto) – RompipallonePotrebbe essere il 13 giugno, il giorno del suo onomastico. Nel frattempo è stato ormai definito tutto, anche l’arrivo di Gabriele Oriali che fungerà da nuovo team manager, con Giuseppe Santoro che tornerà alle Giovanili.