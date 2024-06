Milano omaggia Michela Murgia nel giorno del suo compleanno | ‘Festeggiatemi come vi pare’ al Teatro Carcano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)– Oggi, 3 giugno,avrebbe compiuto 52 anni. Per l’occasione, ildi, dove era di casa, ospita un recital sold out dal titolovi, questa sera alle 20,30 con i suoi amici più cari e con la proiezione di contenuti video inediti. Sul palco la ricorderanno Lella Costa, Teresa Ciabatti, Marcello Fois, Alessandro Giammei, Alessio Vannetti e Fabio Calabrò. Il recital prende il nome dal libro ‘Ricordatemivi, di recente pubblicato da Mondadori, autobiografia della scrittrice scomparsa il 10 agosto dell’anno scorso fa per un tumore ma anche testimonianza di tutto quello che ci lascia in eredità. “Se mi avessero chiesto che cosa volevo fare avrei risposto: 'Voglio cambiare il mondo’.