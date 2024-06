Lo Stadio Olimpico si colora per gli Europei di Atletica Roma 2024 Le prime superstar internazionali sono già nella Capitale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Locome non lo avete mai visto. A quattro giorni dal via dei CampionatidiLeggera, al Foro Italico si respira già l’atmosfera del grande evento in programma da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno. Loè stato allestito seguendo l’indistinguibile tema di, i suoi colori, le sue forme e le foto di alcuni dei grandi campioni che si sfideranno per sei giorni consecutivi. Una manifestazione attesa da 50 anni che vedrà impegnati in 24 diverse specialità oltre 1600 atleti in rappresentanza di 48 federazioni europee. Proprio oggi laaccoglie lepronte a esibirsi all’: atteso in serata l’arrivo della campionessa del mondo dei 400 metri ostacoli Femke Bol (Olanda) e della regina europea del salto in alto Yaroslava Mahuchikh (Ucraina).