La Miwa vince la finale regionale ASI under 18

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGrandissima vittoria nella18 ASI per laEnergia Cestistica Benevento, che si impone sugli avversari della Pallacanestro Capua dopo ben tre tempi supplementari, coronando una grande stagione con la vittoria del campionato. Il gruppo allenato dal coach Nicola Rotondi, impegnato anche nel campionato FIP19 Silver, ha concluso la stagione regolare al primo posto con un record di otto vittorie e sole due sconfitte, aggiudicandosi l’accesso diretto alle semifinali playoff, in cui i sanniti hanno avuto la meglio sulla Olympia Maddaloni. In, invece, i cinghiali hanno affrontato la Pallacanestro Capua sul campo neutro di Santa Maria a Vico. Dopo la prima frazione chiusa sul 19-12 in favore di Capua, laè riuscita a rientrare, andando all’intervallo lungo sul punteggio di 33-31.