La forza del popolo di Casa Cervi | Raccolti 200mila euro | grazie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Seimila persone per la prima festa del 2 giugno aa Gattatico. La macchina dei lavori si è messa in moto dalla mattina ed è stato preparato, in gran fretta, un evento per cui occorrebbero dei mesi. Ed è stato un grande successo, oltre che una risposta potente alla rapina della sera del 25 Aprile quando, al termine dei festeggiamenti per celebrare la Resistenza, dei malviventi hanno atteso due volontari nel parcheggio vicinoe si sono portati via l’incasso della giornata, quasi 90mila. Questa volta, è stato potenziato il servizio d’ordine e di vigilanza: erano 120 i volontari, Protezione civile compresa, e forze dell’ordine. Una grande gara di solidarietà: sono statipiù di 206mila, a cui si aggiungeranno quelli di Lega Coop e della Cgil.