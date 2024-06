Italia ai margini dell' Occidente e vicina a Hamas | che incubo se governasse questa sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Come nei più tradizionali giochi di enigmistica, proviamo a unire i puntini, collegando eventi apparentemente piccoli, laterali, in qualche caso perfino folkloristici, eppure strettamente interconnessi tra loro come legni di vimini. Ecco le tessere del mosaico, e – si badi bene – si tratta di quattro o cinque fatterellia sola giornata di ieri: gli ecosvalvolati di Ultima Generazione che preparavano un blitz per bloccare la parata ai Fori imperiali; un Pd “secessionista” che, ignorando il senso unificante del 2 giugno, si è organizzato una sua piazzata di parte; sempre il Pd che, per tutta la giornata, ha provato a presentare il premierato (cioè un'opzione a lungo sostenuta in passato dai progressisti) come una svolta eversiva; poi una spruzzata di violenza (a proposito, ieri solo Libero ha valorizzato in prima pagina l'aggressione contro un giovane militante di Fratelli d': immaginate se la vittima fosse stato un ragazzo die i teppisti dei facinorosi di destra..