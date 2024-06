Isola dei Famosi Aras tradisce Edoardo Franco per la finale | la reazione dello chef

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 3 giugno 2024) La semidell’deiha proclamato tutti i finalisti e non sono mancati i colpi di scena. Ladell’edizione si aprirà subito con un’eliminazione tra i due nominati dell’ultima diretta ossiaSenol e. Fatale per losarebbe stata proprio la nomination di quello che sembrava essere il suo migliore amico in Honduras. Ebbene sì perché l’attore turco non ci ha pensato due volte a fare il suo nome, stupendo la conduzione nonché il compagno di avventura. L’deiNel corso della semidell’deici sono stati dei veri e propri scivoloni da parte di quei concorrenti che sembravano intoccabili. SeStoppa è stato accusato di essere uno stratega per le sue ultime scelte,Senol pare aver gettato la maschera per colpire quello che sembrava il suo migliore amico in Honduras.