Inside Out 2 Disney cambia la strategia sulla distribuzione al cinema

(Di lunedì 3 giugno 2024) La major ha deciso di modificare il percorso distributivo in sala dopo le esperienze del passato. A nove anni dal primo film, il prossimo 19 giugno/Pixar riporterà alOut e le peripezie nella mente della giovane Riley, che nel 2015 permisero al film d'incassare 858 milioni di dollari.Out 2 sarà il primo test di una nuovache metterà in atto: i film non saranno disponibili su+ prima di una lunga finestra diesclusivamente nelle saletografiche. Ad annunciarlo è stato il presidente di Pixar Jim Morris, dopo ladirettamente in streaming di tre film durante la pandemia: Soul nel 2020, Luca nel 2021 e Red nel ….