Governo | Meloni ' occhiolino Renzi? Liberi votare misure ma no inciuci con sinistra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Sulla giustizia Matteole fa l', sulle riforme non ha chiuso la porta... prove tecniche di nuove maggioranze possibili? "Se ci sono forze politiche in Parlamento che ritengono giusti i nostri provvedimenti, sono libere di votarli e di sostenerli. Questo non vuole certo dire farecon la, com'è accaduto in passato. Fratelli d'Italia non governerà mai con la, in qualunque sua sfumatura". Così la premier Giorgiain un'intervista a Il Tempo.