Gf Vip Aldo Montano operato all’anca | Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi Lo sport fa bene ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Momento delicato quello che sta attraversando. Lo schermidore,aver concluso la stagione de La Pupa e il Secchione che l’ha visto protagonista come giudice, ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico. A comunicarlo è stato propriopubblicando una serie di foto per spiegare nel migliore dei modi in cosa consisteva l’intervento. Loivo infatti è statoper inserire una. Al suo fianco, come sempre la fedelissima moglie Olga Plachina e i suoi figli. L’ex Vippone, subitol’operazione ha aggiornato i fan sul suo stato di salute: Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno. L’operazione è andatagrazie a tutti voi per i tanti messaggi.nondaho unaa Zero Chilometri.