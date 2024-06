Fascinosa Bella Hadid | perché incanta sempre sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Anche questa edizione del Festival di Cannes è stata ravvivata dalla presenza glam di, che non ha perso il suo tocco. Radiosa, ha catturato tutta l’attenzione su di sé su ben due red. Perdonate il gioco di parole ma: che! Il reddel Festival di Cannes è diventata ormai una consuetudine per una delle modelle più acclamate al mondo. Nonostante abbia saltato la precedente edizione della Croisette cedendo il posto a sua sorella Gigi (che non ha assolutamente deluso gli appassionati glam),è di ritorno alla kermesse cinematografica dove ha sfoggiato ben due look che hanno prontamente generato la conversazione sul web.. Crediti: Ansa – VelvetMagDel resto, quando la modella appare sul rednon lo fa di certo per passare inosservata.