Fagioli | Locatelli? Gli ho parlato e gli ho detto che meritava anche lui di essere qui

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nicolòha presentato la sfida di domani Italia-Turchia, il primo dei due test amichevoli per la nostra Nazionale prima di Euro 2024 La conferenza stampa di. Quanto hai sperato mentre ti allenavi in solitaria diqui? Quanto speri diall’Europeo? “Mi sono sempre allenato per tornare in campo per le ultime due gare della Juventus e poi pera disposizione della Nazionale di Spalletti. Questi sette mesi sono stati molto lunghi, per fortuna la gara col Bologna l’hanno spostato al lunedì e ho giocato due gare. Per me è già una grande emozionequi tra i trenta, spero di rientrare tra i 26”. In questi giorni Spalletti hamolto di riaggressione, è un calcio che preferisci questo? “Nel calcio di oggi è importante saper fare più cose, noi dobbiamoin grado di svolgere più cosecon sistemi di gioco differenti”.