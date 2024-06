Enrico Viggi è morto per ipotermia nel parco a Bologna | l' esito della consulenza medico legale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Sarebbedi freddo, il 47enne trovato cadavere il 14 marzo neldei Trecento Scalini sui colli di, dopo settimane di ricerche e dopo che il fratello Fabio ne aveva denunciato la scomparsa ai primi di febbraio, lanciando un appello sui social e alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Laaffidata dalla Procura al dottor Paolo Fais ha concluso per morte dovuta a. Nonostante la positività ad antidepressivi e alcol, la relazione esclude unletale per intossicazione, dal momento che le quantità di sostanze non erano tali da provocare il decesso, ma avrebbero favorito l'. A tre settimane di distanza dalla scoperta del cadavere, da parte di un passante, era stato trovato il giubbotto del 47enne, buttato fra gli arbusti in una zona impervia dello stesso