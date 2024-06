Dove stiamo andando? Il futuro a Fin estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)? Intelligenza Artificiale o guerra? Domande ma soprattutto macrotemi che sono il leitmotiv di Fin., il festival finanziario in programma domani sera a Bologna,una cena nella prestigiosa location di Villa Benni diventerà l’occasione per il confronto tra autorevoli voci internazionali e cento imprenditori selezionati, su un’ipotesi diin cui la finanza funga da traino per risolvere i principali nodi dell’attualità. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento organizzato da Francesco Cenerini e Mirko Cocconcelli è ormai un appuntamento fisso dell’bolognese. "non lo sappiamo nemmeno noi – spiegano gli organizzatori – Ed è per questo che l’edizione 2024 di Fin.è tanto attesa e chiacchierata.