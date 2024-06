Campionato Italiano Gran Turismo | doppio podio per Ebimotors ad Imola

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ha pagato sia in termini di tempo sul giro che di risultato il lavoro svolto danell’ultimo mese per l’equipaggio schierato nelSprint 2024. Parliamo della splendida Porsche 911 GT3 R numero 44, scesa in pista con il duo Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani. Da sinistra Alessandro baccani e Paolo Venerosi Pesciolini dopo uno dei due podi diNelle due gare dil’equipaggio toscano ha totalizzato due terzi posti in classe GT3 AM, consolidando così la medesima piazza anche in classifica di. Bravi entrambi i piloti a migliorare il feeling con l’auto ed a rimanere fuori da insidiosi contatti. Sempre eccellente il lavoro del team (meccanici ed ingegneri)ai box.