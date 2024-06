Calciomercato Milan sorpresa Nicolò Zaniolo | ecco dove può andare l’ex obiettivo di Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 3 giugno 2024)Roma,di, potrebbe finire in Spagna:in quale squadra Sembra ormai sfumata la possibilità di rivederein Serie A e, più precisamente, alRoma è stato accostato al club rossonero negli ultimi tempi. La stima delnei confronti del calciatore italiano è ben nota. Il profilo diè sempre stato apprezzato per qualità e caratteristiche. Alla fine non si è mai trovata la quadratura del cerchio e non si è mai andati oltre ai semplici sondaggi e gradimenti reciproci. E ora il futuro dell’esterno del Galatasaray, di ritorno dal prestito all’Aston Villa nell’ultima stagione, potrebbe essere in Spagna. Sì, proprio così. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, susembra aver puntato con decisione il Villarreal.