Basket serie B Costone Coach Tozzi lascia a sorpresa la panchina gialloverde

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le strade dele di Maurizio(foto) si separano. L’annuncio della società è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. "Maurizionon sarà l’allenatore del Vismederinell’annata 2024/25 – si legge nel comunicato –. La decisione è stata presa dallo stesso tecnico che ha comunicato alla società di aver deciso di mettere fine alla propria esperienza nel mondo della pallacanestro. La società senese non può che ringraziare ilper il lavoro svolto con la prima squadra in questa stagione, stagione che è culminata con la vittoria del campionato diC e la promozione inB Interregionale". "Maurizioè stato ed è un grandissimoe a questo proposito la sua carriera parla per lui – ha detto il direttore generale delAndrea Naldini –.