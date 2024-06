Ritorno alla normalità A 15 giorni dall’alluvione Bellinzago volta pagina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Due settimane fa l’acqua, il fango e la paura. L’emergenza non è finita, "ma ora è il momento di fare festa". Torna la Sagra del latte, nellamessa in ginocchiovince la voglia di stare insieme. L’organizzazione ha richiesto uno sprint da primatisti dei volontari della pro loco: "Ma ce l’abbiamo fatta: il paese aveva bisogno di allegria". Il prequel ieri sera: salamelle e musica dal vivo al parco Belgiojoso. Oggi la giornata clou, fra il parco e l’asse storico di via Croce: bancarelle ed enogastronomia, hobbistica, mercato agricolo, mostre ed esposizioni, tante iniziative per i bambini e per le famiglie, fra cui la tradizionale biciclettata Pedalatte. La festa era in calendario per domenica scorsa. Ovviamente, era stato rinvio.