Quante fesserie sulla Decima Mas persino Augias costretto a dire | Per loro tanto di cappello prima del 1943

(Di domenica 2 giugno 2024) A via dei Fori Imperiali hanno sfilato davanti al Capo dello Stato anche gli incursori del Goi della Marina Militare. Il Goi (Gruppo operativo incursori) trae le sue origini dallaFlottiglia Mas della Seconda Guerra Mondiale. Cioè gli arditi dei reparti di assalto della Regia Marina, plasmati e guidati dalla X Flottiglia M.A.S.. Combattenti che “hanno saputo raggiungere il nemico nei più sicuri recessi dei muniti porti, affondando due navi da battaglia, due incrociatori, un cacciatorpediniere e numerosi piroscafi per oltre 100.000 tonnellate”. Così recita il sito del Ministero della Difesa.riconosce il valore degli incursori dellaEppure laMas, per uno spot elettorale del generale Vannacci, è stata al centro di critiche infamanti, di dichiarazioni scandalizzate, come se solo il citarla richiamasse alle funeste idee hitleriane.