Perché le donne italiane hanno votato senza rossetto il 2 giugno 1946?

(Di domenica 2 giugno 2024) Il 2lesi recono per la prima volta alle urne per votare nel referendum tra Monarchia e Repubblica. Un momento storico che, in qualche modo, le ha rese finalmente visibili dal punto di vista sociale e politico. Compiendo un primo passo nel lungo cammino dell’emancipazione. Quello che, però, le cronache del tempo non ricordano spesso è una piccola curiosità raccontata, invece, in una delle ultime scene del film di Paola Cortellesi, C’è ancora domani. Prima di chiudere le schede, infatti, le signore vengono invitate a togliersi il. Anzi, poco prima del referendum sul Corriere della Sera , appaiono proprio una serie di raccomandazione tra cui questa, rivolta alleper la prima volta chiamate al voto: Al seggio meglio andarealle labbra.