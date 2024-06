Papa | tacciano armiimpegno a negoziati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 13.20 Nuovo appello alla pace diFrancesco, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. "le armi. Faccio appello ai governanti perché si ponga fine all' escalation e ci si impegni nella trattativa", invoca Francesco. "Vi invito a pregare per il Sudan,ormai da più di un anno in guerra. Si porti aiuto alla popolazione e che possa trovare accoglienza nei Paesi confinanti. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina,Israele e il Myanmar".