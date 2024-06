medicina miracolosa Non è vero ma ci credo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 2 giugno 2024) Sui social proliferano le bufale su rimedi fai-da-te per combattere malattie gravi. Come la curcuma per curare il cancro. Fake news che colpiscono anche le nostre abitudini alimentari. Così si possono smascherare. Il motore possono essere i soldi (i tanti che girano attorno alle false credenze in), la credulità delle persone, la disperazione dei malati, gli errori nel campo della salute che mettono radici anche quando vengono corretti. L’amplificatore sono i social media: se un tempo i consigli li davano le nonne, tipo «mangia gli spinaci che così ti sale il ferro» (chiariamo subito: è falso), ora siamo circondati, «h24», da disinformazioni varie e assortite. In mezzo, ci siamo noi, facili prede degli stregoni del nostro tempo. Basti pensare a ciò che succede in campo oncologico: uno studio recente pubblicato sulla rivista canadese JMIR Cancer rivela che il 23 per cento dei malati o dei loro caregiver riceve sui social consigli su finte terapie contro il cancro, magari a base di curcuma - che secondo guru senza scrupoli curerebbe il tumore al pancreas e alla prostata - o di semi di mela, la cui vitamina B-17 ucciderebbe le cellule cancerose.