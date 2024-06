L’esercito venezuelano invade la Guyana | Siamo nell’Essequibo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "La Forza armata bolivariana (Fanb) presente nel nostro 24esimo Stato! Il sole del Venezuela nasce!". Lo afferma il comandante strategico operativo, Domingo Hernandez Larez, sul suo profilo social accompagnando il post con una serie di foto. L’Essequibo è il territorio dellaricco di idrocarburi, che il governo di Nicolas Maduro si è illegalmente e unilateralmente annesso sulla carta. Sul portale della rete pubblica Venezolana de Televisión si legge che la Fanb è "schierata a difesa della sovranità dell’Essequibo, Stato numero 24, della Repubblica bolivariana del Venezuela, dove si svolgono lavori di viabilità". Nelle settimane scorse il think tank Centre for strategic and international Studies (Csis), aveva avvertito che Caracas stava ammassando truppe alla frontiera con la