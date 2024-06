José Mourinho in Turchia | la nuova sfida dello Special One al Fenerbahce – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Passa dallalavita diMournho, annunciato ufficialmente come prossimo allenatore del. Il club turco ha dato il benvenuto all’allenatore portoghese sui social, dopo che dallo scorso gennaio era rimasto senza panchina con l’esonero dalla Roma. Appuntamento alle 19 di oggi 2 giugno per l’evento di presentazione davanti ai tifosi. A spianare la stradaOne erano state nei giorni scorsi le dichiarazioni dei due candidati alla presidenza del club, in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Sia il presidente uscente Ali Koç, che lonte Aziz Yildirim si erano detti subito disponibili a lavorare con l’allenatore ex Roma. Poco prima della finale di Champions,ai microfoni di Sky Sport Uk aveva confermato le sue intenzioni: «Ho deciso che voglio andare là, ma non posso confermarlo ufficialmente.