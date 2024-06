Incidente sulla A12 al casello di Rosignano Marittimo Livorno | tre morti e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Maxialautostradale di) della A12. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e diverse ambulanze con due medici. Secondo le prime informazioni ci sono tretra cui un bambino. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso. Gravi danni alla struttura del. Il tratto di autostrada trae la barriera diè stato chiuso per permettere ai soccorritori di poter intervenire. Alcuni deigravi vengono trasportati all’ospedale di. Una delle auto sarebbe arrivata in volata altamponando le altre due ferme che si sono ribaltate; una delle macchine è finita sul gabbiotto deldannggiandolo.