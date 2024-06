Il ministro Giorgetti | La Regione chieda l’anticipo sui 66 milioni destinati agli alluvionati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Puntualissimo, addirittura qualche minuto in anticipo, ildell’Economia e della Finanza, Giancarlo, ieri mattina ha fatto tappa in città nell’ambito del tour toscano a sostegno delle amministrative. La tappa pratese è stata alla Nigro costruzioni, azienda leader nel settore edile, che è stata visitata dalprima di ripartire alla volta di Firenze. Sul piatto i soldi per gli, i finanziamenti al distretto, il settore edile. Temi scottanti a cominciare dai rimborsi per gli: si tratta dei 66stanziati dal governo ma non ancora arrivati nelle tasche di cittadini e aziende. Soldi che nei giorni scorsi erano stati oggetto anche di una polemica politica da parte della sinistra che ammoniva il governo di aver messo a bilancio le risorse senza comunicare la modalità di trasferimento alle famiglie.