Festa della Repubblica Maxi mobilitazione | c’è una persona da salvare

(Di domenica 2 giugno 2024) Sarà una cerimonia insolita, più scenografica del solito, quella in programma oggi alle 10, in piazza Vittorio Veneto, in occasione del 78° anniversario di fondazioneitaliana. Accanto alla tradizionale solennitàconsegna delle onorificenze al merito a 32 bergamaschi, infatti, è previsto anche il sorvolo di un elicottero AB205 del Terzo reggimento di sostegno dell’Aviazione militare, mentre la squadra speciale Saf (il soccorso speleo alpino fluviale dei vf), specializzata nella gestione di interventi in quota, simulerà il soccorso di unacolta da malore mentre si trova all’ultimo pianoTorre dei Caduti, tramite l’allestimento di una teleferica di recupero dell’uomo. Il prefetto Giuseppe Forlenza accoglierà i comandanti delle forze dell’ordine del territorio e i rappresentanti di Provincia, Comune, casa circondariale, Ufficio scolastico.