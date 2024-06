De Leo | Tajani Ppe fondamentale a Bruxelles Voto a Forza Italia determinate per equilibri europei

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Un Antonioa tutto campo quello che entra nell'ultimo tratto di campagna elettorale per le Europee. Il ministro degli Esteri e Segretario Nazionale diha partecipato al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo, dove ha affrontato, tra le altre cose, la preoccupante evoluzione dello scenario in Ucraina, con il via libera di molti Paesi Nato all'utilizzo delle armi consegnate a Kiev per colpire obiettivi sul territorio russo. Linea cui non aderisce l'. Riferendosi al cancelliere tedesco, ultimo in ordine di tempo ad aver dato il suo ok,osserva: «Le scelte e le dichiarazioni di Scholz non sono le nostre. Attenzione perchè i rischi di una terza guerra mondiale aumentano se non si fa attenzione. Basta un piccolo errore per conseguenze nefaste.