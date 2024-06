Conte stregato da Kvaratskhelia possibile novità | si pensa a un nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Antoniosarà presto annunciato come prossimo allenatore del Napoli, il tecnico intanto giàa unache riguarda. Manca sempre meno al fatidico annuncio tanto atteso in casa Napoli. Nelle prossime ore, infatti, Antoniosarà ufficializzato come prossimo allenatore del club partenopeo. Una notizia che manda in estasi i tanti tifosi azzurri, reduci da una stagione colma di delusioni. Il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis è atteso all’inizio della prossima settimana, ma intanto Antoniosta già studiando la rosa che sarà a sua disposizione. Idea dimodulo per il Napoli e cambioperSaranno tanti i calciatori che cambieranno maglia, con il Napoli intenzionato ad attuare una vera e propria rivoluzione tecnica.