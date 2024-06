Castelvenere subito al lavoro per riparare i danni del nubifragio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Avvieremo nell’immediato una serie di interventi risolutivi, anche col sostegno di Enti sovracomunali, per evitare il ripetersi di scene apocalittiche e di grossicausati dal violentoche si è abbattuto venerdì scorso sul nostro territorio. La sicurezza dei cittadini è una priorità”. Lo rende noto il Sindaco diAlessandro Di Santo in seguito alla ricognizione effettuata per verificare iprovocati dall’eccezionale “bomba” d’acqua e capire le cause che hanno portato all’allagamento delle strade del paese e degli scantinati, mandando in tilt fognature, impianti elettrici ed elettrodomestici. “Si comincia domani mattina – annuncia il Sindaco – con un sopralluogo congiunto con i tecnici della Provincia di Benevento per le acque che dalla collina ‘Tore’ invadono la provinciale Telese – Solopaca e per le acque che dalla ex S.