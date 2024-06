Bologna Renzi rilancia gli Stati Uniti D’Europa E su De Pascale | Pensiamo all’oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - “Sono molto ottimista: la nostra è l’unica, vera proposta politica per le Europee. Salvini dice ‘meno Europa’, noi invece diciamo”. È ottimista, Matteo, e lo conferma anche il sorriso raggiante che porta in volto. Il leader di Italia Viva è arrivato alle 21 al Sidney Hotel di via Michelini dove ad aspettarlo c’erano poco meno di 200 persona per una cena di gala con gli esponenti locali e non del partito, sostenitori e altri partecipanti. Poche battute dopo l’intervista pubblicata sul Carlino, ma concetti ben saldi e chiari: “La nostra lista incrocia una parte importante di voto di opinione di persone che chiedono risposte all’Europa, sulla pace e sulla guerra, della sanità, delle infrastrutture, degli stipendi e delle pensioni - puntualizza l’ex premier -.