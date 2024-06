Alle urne votano 79 693 cesenati Seggi aperti sabato e domenica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024)prossimi appuntamentoper 79.693che saranno chiamati per esprimere la propria preferenza rispettoelezioni amministrative (per eleggere il sindaco e il consiglio comunale) eeuropee (per eleggere i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo). Il corpo elettorale di Cesena è composto da 79.693 cittadini. A questi si aggiungono 85 elettori comunitari per le liste elettorali aggiunte per il Parlamento Europeo, di cui 18 uomini e 67 donne, e 166 elettori comunitari per le liste elettorali aggiunte per le Comunali, di cui 44 uomini e 122 donne.per la prima volta 1.570 ragazzi che hanno compiuto 18 anni dopo l’ultimo appuntamento elettorale. I votanti ultracentenari residenti in città sono 38 (33 femmine e 5 maschi).