Un’altra aggressione politica in Germania ferito il deputato democristiano Roderich Kiesewetter

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Un altro politico tedesco è stato aggredito in piena campagna elettorale a una settimana dalle europee. Questa volta si tratta del. Ildella Cdu è stato picchiato e lievementementre si trovava ad uno stand elettorale ad Aalen, nel Baden-Wuerttemberg come riporta il giornale locale Schwaebische Post. Si tratta almeno del quinto episodio in poche settimane. A metà maggio a essere aggredito era stato unregionale dell’Afd, il partito di estrema destra tedesco, Martin Schmidt. Il politico, membro del parlamento regionale nel Meclemburgo-Pomerania anteriore era stato colpito alla testa, in un bar di Schwerin, con un posacenere di vetro riportando una profonda ferita alla testa. Per questo era stato trasportato in ospedale.