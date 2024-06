Una Tac di nuova generazione per il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 1 giugno 2024 – Una Tac diper ildi. Lastrumentazione, finanziata con i fondi PNRR – Next Generation EU, è entrata in funzione da alcune settimane al termine dei lavori di ristrutturazione necessari ad accogliere lastrumentazione diagnostica. LaTac è identica a quella instta al San Donato di Arezzo e presenta caratteristiche che garantiranno performance avanzate a fronte di un tempo di esposizione ridotto rispettoprecedente. «I lavori sono terminati il 7 maggio, come da cronoprogramma - spiega il Dott. Christian Fraldi, attuale Direttore F.F. della Radiologia Ospedale Valdarno - e laapparecchiatura è ora pienamente operativa.