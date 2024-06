Trump riceve 53 milioni di dollari in donazioni dopo la condanna nel processo di New York

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) A seguito dellaricevuta neldi Newper la gestione dei fondi della campagna elettorale del 2016, l’ex presidente degli Usa Donaldavrebbe ricevuto quasi 53diinda parte dei suoi sostenitori. Una cifra quasi pari al totale dellericevute dal suo comitato elettorale fino a dicembre. Le cifre provengono dallo stesso staff die non saranno verificabili fino a che la commissione preposta all’analisi della gestione dei fondi per la campagna elettorale non li pubblicherà. In caso lefossero verificate, si tratterebbe di un vantaggio importante nei confronti di Joe Biden. LeladiIl 30 giugno scorso l’ex presidente degli Usa Donaldè stato giudicato colpevole di tutti e 34 i capi d’accusa per cui era imputato nelin corso di svolgimento a New