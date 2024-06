Toco | Riviera accorcia le distanze tra San Paolo e Liguria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 1 giugno 2024) Da anni c’è un filo rosso che lega Italia e Brasile sul versante musicale: basti pensare al leggendario album La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius De Moraes, all'indimenticabile La vita, amico, è l'arte dell'incontro di Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e Sergio Endrigo, agli splendidi adattamenti in italiano di celebri brani brasiliani da parte del paroliere Sergio Bardotti o ai più recenti album Bollani Carioca di Stefano Bollani e Brasil di Mario Biondi. Non fa eccezione, nome d'arte di Tomaz di Cunto, nato a San, ma italiano d'adozione da ormai 25 anni, che ha pubblicato per l'etichetta milanese Schema Records gli album Instalação do Samba (2004), Outro Lugar (2007), Memoria (2014) e il recente, pubblicato a fine aprile.