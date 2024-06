Quanto guadagna chi vince la finale di Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 1 giugno 2024 - Real Madrid e Borussia Dortmund si giocano questa sera a Wembley l'ultimo atto della. Unacarica di emozioni: da una parte i gialloneri che saluteranno Marco Reus e vogliono tornare are la coppa dalle grandi orecchie dopo il successo nel 1997; dall'altra i blancos che al grido di "A por la 15!" sperano di centrare il doblete e dire addio in grande stile a Toni Kroos.re lagarantisce non solo prestigio, ma anche un ingente premio in denaro: lo sanno bene dalle parti di Manchester, l'anno scorso la squadra di Guardiola ha incassato complessivamente circa 130 milioni. Ma come si arriva a questa somma? Anzitutto, per questa edizione la Uefa ha stanziato un montepremi complessivo di 2,02 miliardi di euro, cifra mai vista e che potrebbe essere superata già il prossimo anno con il nuovo format, da spartire tra tutte e trentadue le squadre partecipanti.