Pioggia di medaglie per gli atleti dell’Accademia

(Di sabato 1 giugno 2024) Grandi risultati per l’Accademia di arti marziali di Rimini nell’ultimo appuntamento organizzato al Multieventi di San Marino. Tanti podi per gliguidati dai maestri Roberto Macrelli e Vittorio Cozza. Oro in kickboxing e K1 per Sophie Giulianelli, Emma Mulazzani, Rami Faidi, Omar Khaldouni. Argento per Nicole Mulazzani, bronzo per Matteo Bologna. Nella boxe oro per Fabio Vezi e argento per Nicolò Perrina. Nelle mma oro per Ignazio De Benedictis, argento per Luca Comin. Nel grappling oro per Cedivaldo Paulo e Alessandro Comin, argento per Francesco Ricciotti e Alessio Buono. "Che orgoglio questi risultati – dice Macrelli – Le aspettative sono state superate".