Pieraccioni e il coraggio di Sara L’incontro si sposta al palasport

(Di sabato 1 giugno 2024) È prevista così tanta affluenza, che l’evento è stato trasferito in una location più grande. L’iniziativa con Leonardoin programma oggi alle 14,30 non si terrà più in sala consiliare, ma si svolgerà al Pala OpenBox di Terranuova Bracciolini. Tantissime infatti le adesioni che sono giunte agli organizzatori per partecipare alla presentazione del libro "Esprimi un desiderio" scritto dalla terranuovese, 21enne affetta da neuroblastoma che aveva un sogno nel cassetto, proprio quello di scrivere un libro. Grazie all’impegno di Make-A-Wish Italia Onlus, associazione no-profit che dal 2004 realizza i desideri dei bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, donando loro la forza per affrontare il percorso terapeutico, questo desiderio è diventato realtà.