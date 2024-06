Mai successo prima Isola dei Famosi colpo di scena su Artur a pochi giorni dalla finale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Nella serata di domenica 2 giugno l’deiritornerà con la semi. EDainese sta per vivere uno dei momenti più indimenticabili, proprio ora che siamo arrivati quasi alla fine del reality show. Ovviamente la reazione del naufrago sarà immediata e siamo certi che il pubblico dovrà preparare i fazzoletti perché si piangerà decisamente tanto. All’deista per assistere a qualcosa di molto bello, ma intanto c’è ansia nei telespettatori perché nel penultimo appuntamento del programma di Vladimir Luxuria ci saranno due eliminazioni. Inoltre, conosceremo pure i nomi dei finalisti che lotteranno fino alla fine per riuscire a vincere il 5 giugno. Finora solo Edoardo Stoppa è sicuro di un posto nella finalissima.